Сегодня собирается Совет уполномоченных социал-демократов

Сегодня в уезде Ляэне-Вирумаа соберется Совет уполномоченных социал-демократов. Речь пойдет о подготовке к парламентским выборам и предвыборной программе. Наиболее важная дискуссия будет сфокусирована на реформе услуг домов попечения, которая, по мнению соцдемов, неизбежна, сказано в пресс-релизе.

Ранее социал-демократы уже обращали внимание, что одним из самых серьезных вопросов перед грядущими выборами станет комплексная демографическая политика, которая бы обеспечила стране лучшее будущее и поспособствовала росту численности населения.

”Это значит, что государство вместе с самоуправлениями должно полностью пересмотреть систему оказания услуг домов попечения. Нынешняя ситуация такова, что пожилые люди могут надеяться лишь на своих молодых родственников, а цены на услуги домов попечения очень многим не по карману. Такая ситуация нежизнеспособна и никого не устраивает”, — сказала вице-председатель Социал-демократической партии, глава парламентской социальной комиссии Хельмен Кютт. ”Людям необходимо дать уверенность, что достойно стареть можно даже тогда, когда не можешь обойтись без посторонней помощи”, — добавила политик.