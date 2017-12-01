01.12.2017, 14:50

Сегодня снова изменилась организация движения на развязке Хааберсти


rus.delfi.ee
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Haabersti ristmiku ehitus 28.11.2017
Haabersti ristmiku ehitus Foto: Andres Putting

Изменилась организация движения на реконструируемой транспортной развязке в Хааберсти в Таллинне, сообщает Раэпресс.

Транспорт направляется, начиная от круга, в сторону выезда из города по только что завершенной части развязки. При этом исчезли левые повороты на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Ыйсмяэ перед магазином K-Rauta.

С Палдиского шоссе автобусы поворачивают на улицу Ыйсмяэ с улицы Эхитаяте. Дополнительные указатели установлены для регулирования проезда к магазину K-rauta и представительству United Motors.

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