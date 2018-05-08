Сегодня прошло освящение часовни на кладбище "Сизелинна"

Сегодня на кладбище "Сизелинна" состоялось освящение отремонтированной часовни собора св. Александра Невского, сообщает Raepress. Была открыта также выставка "Таллинские городские головы, похороненные на кладбище "Сизелинна".

Вступительное слово произнес на открытии вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. Часовню освятил управляющий Эстонской православной церковью Московского патриархата отец Сергий.

Часовня,относящаяся к собору Александра Невского и построенная в 1856 году, была разрушена во время бомбардировки Таллинна советской авиацией 9 марта 1944 года. Отреставрирована Обществом хоругвеносцев Эстонии.

В памятной экспозиции представлены Яан Поска, Гаврил Белягин, Эраст Гиацинтов и Александр Паллас. В церемонии приняла участие внучка Эраста Гиацинтова.