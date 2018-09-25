25.09.2018, 07:45

Сегодня пройдет инновационная уровневая работа по природоведению


rus.delfi.ee
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Kool
KoolFoto: Ester Vaitmaa

В этом году ЦУ Innove впервые проводит электронные уровневые работы по природоведению среди учащихся I и II школьной ступени, при помощи которых оцениваются общие компетенции. Уровневые работы проводят с целью предоставить учителям и ученикам обратную связь, которая поможет сделать учебный процесс более эффективным. 25 сентября уровневая работа пройдет среди учащихся седьмых классов, попавших в общегосударственную выборку, 2 октября – среди учеников четвертых классов, сказано в пресс-релизе.

При помощи уровневых работ по природоведению в первую очередь проверяют общие компетенции, связанные с естественными науками. Школьникам предстоит решать исследовательские задания и делать упражнения на принятие решений, которые связаны с повседневными делами. Помимо знаний по предмету оцениваются также аналитические навыки учеников, умения планировать и интерпретировать материал. Ученики и учителя получат обратную связь как относительно конкретного ученика, так и на уровне группы, вместе с рекомендациями по дальнейшему планированию учебной деятельности.

На государственном уровне данные о результатах учеников, попавших в выборку, анализируют в обобщенном виде. Школы, которые на этот раз не попали в выборку, могут провести уровневые работы по своей инициативе, и результаты их учеников школы будут оценивать самостоятельно. В государственную выборку попало 2023 учащихся четвертых классов из 149 школ и 1893 ученика седьмых классов из 141 школы.

По словам руководителя отдела внешней оценки Министерства образования и науки Кристин Холло, речь идет о новом подходе в оценивании успехов учащихся. ”Общие компетенции развивают внепредметно, и новый формат уровневых работ позволяет лучше прослеживать как то, как учащиеся приобретают знания по предмету, так и то, как они приобретают навыки, которые пригодятся им в повседневной жизни”, — сказала Холло.

По словам главного специалиста центра тестирования Innove Элле Рейзенбук, ученикам не требуется отдельной подготовки к уровневой работе. По сути, уровневая работа — это метод оценивания, который помогает направлять учебный процесс, за уровневые работы не ставят оценок и по их результатам не составляют рейтингов школ. ”Не нужно беспокоиться и о том, что за лето все выученное забылось. Уровневые работы проводят для того, чтобы получить данные о знаниях и умениях, которые ученик усваивал годами”, — объяснила Рейсенбук. По ее словам, для получения объективных данных очень важно, чтобы уровневые работы проводились в спокойной обстановке. ”Если ученик не ощущает давления, то он сможет показать наилучшие результаты”, — добавила специалист.

Всего на проведение уровневой работы отводится примерно час, ее проводят в электронной среде EIS. На заполнение теста у учеников есть 45 минут, помимо этого им нужно будет заполнить анкету, на которую отводится 5 минут. Уровневые работы учеников, попавших в государственную выборку, оценивают электронным путем, а ответы на открытые вопросы, которые нельзя проверить при помощи компьютера, оценивают учителя в Innove. В тех школах, где проводят уровневые работы по своей инициативе, ответы на открытые вопросы оценивают свои учителя на основе рекомендаций, разработанных Innove.

Государственные уровневые работы проводятся с целью предоставить учащимся, их родителям, учителям, школе и государству честную, объективную и сопоставимую информацию относительно компетентности учащихся. Работы по природоведению проводит ЦУ Innove совместно с Министерством образования и науки, их разработкой занималась рабочая группа ученых под руководством профессора Тартуского университета Маргуса Педасте. Данные уровневые работы — первые тесты с применением нового подхода, они подготовлены в рамках программы ”Цифровая революция” на средства из Европейского социального фонда (мера ”Создание и использование современных и иновационных учебных материалов”).

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