Сегодня отмечают Международный день астмы

Сегодня, 2 мая, отмечают Международный день астмы, в рамках которого стремятся повысить осведомленность людей об этом заболевании. Астма — это хроническое заболевание дыхательных путей, которое требует ежедневного противовоспалительного лечения.

”Астма, к сожалению, является одним из самых распространенных хронических заболеваний, которым страдают свыше 350 млн человек в мире и свыше 100 000 человек в Эстонии”, — сказал член правления GSK Eesti и бывший врач-пульмонолог Тоомас Пруунсильд. ”К счастью, на сегодняшний день о болезни большинству астматиков напоминает только обязанность в определенное время принимать лекарства — современные медикаменты позволяют держать астму под контролем. При этом пациент должен учитывать, что приступы астмы и обострения болезни — это временное явление, но общее воспаление дыхательных путей — постоянный фактор. Для предотвращения появления симптомов большинство астматиков должны использовать т.н поддерживающее лечение”.

”Длинная история лечения астмы полна различных экспериментов, начиная с астматической сигары, голодания, промывки толстой кишки и заканчивая уколами инсулина, что в современном понимании никак не укладывается в стандарты медицину, основанной на научных доказательствах”, — рассказал Пруунсильд. ”Современное стандартное лечение по сравнению со всем этим является очень простым, существуют четко определенные методы и лекарства, которые работают и контролируют болезнь у большинства астматиков таким образом, что качество жизни не снижается. На сегодняшний день лечение астмы — ингалируемое: пациент использует аппарат, с помощью которого поставляет лекарство прямо в дыхательные пути. Ингаляторы становятся все проще в использовании”.

”За последние пару десятилетий произошел значительный прогресс в лечении астмы, благодаря чему качество жизни пациента существенно повысилось. Современные астматики обычно не нуждаются в интенсивном лечении или в скорой помощи, а несколько десятков лет назад это было очень распространенно. Разумеется, заметно снизилась и смертность от астмы. К сожалению, распространение астмы растет, особенно среди детей, поэтому важно, чтобы осведомленность людей о заболевании и причинах возникновения была максимально высокой”, — добавил Пруунсильд.

Международный день астмы организует Global Initiative for Asthma (GINA) в сотрудничестве с работниками здравоохранения для того, чтобы повысить осведомленность людей об астме и качестве лечения болезни. День астмы проводится ежегодно в первый вторник мая. Первый раз день астмы отмечался в 1998 году в 35 государствах. В дальнейшем число государств-участников постоянно росло, и он превратился в самый важный день в году, направленный на информирование и просвещение людей в вопросах, касающихся астмы.