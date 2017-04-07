Сегодня отмечается всемирный день здоровья, посвященный в этом году депрессии

Цель отмечаемого по инициативе ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) дня здоровья – повысить осведомленность о последствиях и умении справляться с депрессией, а также о том, как поддержать страдающих депрессией людей.

Посыл дня здоровья в этом году — ”Депрессия: давай поговорим”. Хотя одними разговорами от депрессии не избавиться, общение — первый важный шаг на пути к выздоровлению.

ема всемирного дня здоровья в 2017 году — депрессия, которая служит второй по важности причиной нетрудоспособности наряду с утратой здоровья, а также основным поводом для 128 тысяч самоубийств, которые ежегодно случаются в европейском регионе ВОЗ.

Согласно недавно опубликованной всемирной статистике ВОЗ за 2015 г., в европейском регионе проживает 40 миллионов человек с депрессией и распространенность депрессии среди жителей разных стран составляет 3,8%–6,3%, оценка по Эстонии — примерно 6%.

Несмотря на то, что депрессия широко распространена и может коснуться каждого в разные периоды жизни, люди по-прежнему редко признают и лечат эту болезнь. Лечение депрессии при помощи терапии и антидепрессантов или и того и другого эффективно, а также выгодно. Каждый вложенный в лечение евро приносит четыре евро за счет улучшения состояния здоровья и повышения трудоспособности.

”Хотя депрессию можно лечить и упреждать, по крайней мере 75% от всех людей, страдающих тяжелой депрессией в Европе не получают подходящего лечения. Одних больничных услуг недостаточно — необходимо повышать осведомленность и понимание, а также сокращать стигматизацию”, — сказала директор европейского региона ВОЗ Жужана Якаб.