Сегодня отмечается всемирный день борьбы с туберкулезом: в прошлом году в Эстонии заболели 175 человек

24 марта во всем мире отмечается день борьбы с туберкулезом. Туберкулез, по-прежнему, входит в список десяти ведущих причин смерти в мире. По данным Европейского центра по предупреждению и контролю над заболеваниями (ECDC) в Европе ежегодно регистрируют порядка 60 000 случаев туберкулеза, сообщает Институт развития здоровья (TAI).

В Эстонии заболеваемость туберкулезом немного выше, чем средняя по Европейскому Союзу. По первоначальным данным в 2017 году туберкулезом заболели 175 человек, из них 145 были новыми, то есть первичными случаями. Средний возраст заболевших — 53,5 лет, самому младшему было 18, а самому старшему — 92 года.

Вместе с тем, за последние годы заражение и заболеваемость туберкулезом в Эстонии быстро уменьшились — еще 20 лет назад, в 1998 году, в Эстонии было зарегистрировано 824 случая туберкулеза. Однако, по мере уменьшения заболеваемости, возникла ситуации, когда диагностирование туберкулеза запаздывает именно по причине снижения сознательности.

”Опыт других европейских стран показывает, что уменьшение случае заболеваемости с нынешнего уровня больше не будет происходить так быстро, как прежде, особенно, учитывая высокую степень заражения ВИЧ в Эстонии, а также распространение туберкулеза в группах риска”, — сказала руководитель регистра туберкулезных больных Института развития здоровья Пирет Вийклепп. ”В Эстонии проблемой является также формы туберкулеза, резистентные к лекарственным препаратам — до 20% новых и более половины повторных инфекционных случаев туберкулеза легких не поддаются лечению основными противотуберкулезными препаратами”.

Самым эффективным способом остановить распространение туберкулеза является быстрое обнаружить заболевших и вылечить их. ”Здесь важную роль играют сами люди — если кашель долго не проходит, то необходимо идти к семейному врачу. Тот, кто ранее уже проходил лечение у пульмонолога, может при необходимости обратиться к нему снова без направления”, — подчеркивает Вийклепп. ”Когда диагноз ”туберкулез” уже поставлен, то лечение необходимо обязательно пройти до конца”.

По оценке ВОЗ туберкулез, особенно его мультирезистентные формы, является одним из наиболее проблемных вопросов в европейском здравоохранении. В соответствии с исследованиями, четверти всех заболевших туберкулезом людей в Европе не был поставлен соответствующий диагноз, и не назначено необходимое лечение.

По инициативе ВОЗ ежегодно, 24 марта во всем мире отмечается день борьбы с туберкулезом с целью повышения сознательности людей, и поддержать усилий, предпринимаемые для его исчезновения. В этот день в 1882 году немецкий микробиолог и эпидемиолог Роберт Кох объявил общественности об обнаружении бактерии — возбудителя туберкулеза Mycobacterium tuberculosis, что открыло дорогу к разработке средств диагностики и лечения этого заболевания.

Что такое туберкулез?

Туберкулез — это инфекционное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путем, которое чаще всего поражает легкие, но также и другие органы (в т.ч. почки, суставы, кости, нервную систему, лимфоузлы, глаза и т.д.). Возбудителем туберкулеза является микобактерия Mycobacterium tuberculosis.

Если человек болеет инфекционно опасной (иными словами открытой) формой туберкулеза легких, то при кашле, разговоре и чихании в воздух попадает большое количество мокроты, содержащей микобактерии. При распространении возбудителей туберкулеза от человека к человеку решающими являются следующие факторы: инфекционная опасность больного, то есть количество бактерий в воздухе, концентрация бактерий в воздухе, длительность контакта с больным, а также состояние дыхательных путей и иммунной системы организма другого человека.

Наиболее эффективным в лечении туберкулеза является непосредственно контролируемое лечение, когда человек принимает противотуберкулезные препараты каждый день в присутствии медицинской сестры в лечебном учреждении или дома.

В зависимости от чувствительности к лекарствам курс лечения длится от 6 до 36 месяцев, в основном лечение начинают в больнице. Все противотуберкулезные препараты приобретаются в рамках государственной поставки, и бесплатно предоставляются пациентам на протяжении всего курса лечения.

В 2017 году в Эстонии было подготовлено руководство по лечению туберкулеза для медицинских работников, а также руководства для пациентов на эстонском и русском языках. Их можно найти на сайте ravijuhend.ee.