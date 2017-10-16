Сегодня отмечается день перезапуска сердца

Сегодня отмечается общеевропейский день «Запусти сердце». По этому случаю студенты Таллиннской высшей школы здравоохранения будут показывать практические приемы сердечно-легочной реанимации на предприятиях и в общественных местах. Во всем мире проблемой смертей при внезапной остановке сердца становится неумение, нерешительность и неспособность случайных свидетелей применять первичные приемы реанимации, сказано в пресс-релизе.

"В день ”Запусти сердце” Таллиннская высшая школа здравоохранения отмечает свою 77-ю годовщину, в честь чего мы решили подарить свои знания и навыки, которые помогают спасать жизни людей. Наши студенты вместе с преподавателями и специалистами скорой помощи и больницы будут обучать приемам реанимации в различных государственных учреждениях и предприятиях", — рассказала ректор Таллиннской высшей школы здравоохранения Юлле Эрнитс.

Каждый год в Эстонии в присутствии свидетелей из-за внезапной остановки сердца умирает около 700 человек. До прибытия скорой помощи приемы реанимации применяются только в 35 процентах случаев. Если реанимация не начинается до прибытия скорой, то шанс выжить составляет менее 10 процентов.

"При приобретении практических навыков реанимации важно получить непосредственный практический опыт, тренируясь на манекене, потому что реанимация при внезапной остановке сердца в разы повышает шансы выжить. Помимо учебной деятельности и работы по развитию Таллиннская высшая школа здравоохранения считает важным оказывать необходимые обществу услуги в различных сферах жизни, связанных с благополучием, здравоохранением и социальной сферой", — сказала Юлле Эрнитс.

Таллиннская высшая школа здравоохранения, традиции которой насчитывают 77 лет, занимается обучением здравоохранению, в настоящее время в ней проходят обучение 1717 учащихся. У высшей школы есть структурное подразделение в Кохтла-Ярве, учебная деятельность также ведется в Пярну, Хаапсалу, Вильянди и других региональных подразделениях. У высшей школы имеется уникальный центр симуляции, который предоставляет будущим работникам здравоохранения безопасную возможность изучать и тренировать разные навыки и проверять свои знания.