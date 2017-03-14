Сегодня отмечается День эстонского языка

14 марта, в день рождения выдающегося эстонского просветителя Кристьяна Яака Петерсона, в Эстонии традиционно отмечается День родного языка. Нынче в нем примут участие и дети, для которых эстонский язык — не родной.

В русскоязычных детских садах пройдут конкурсы декламации на эстонском языке "Чудесные звуки эстонского языка", а в двух детских садах откроются для учителей методические центры обучения эстонскому языку, передает Раэпресс.

"Ценить и беречь родной язык — долг каждого народа, но особенно такого, где носителей языка меньше миллиона,- подчеркнул вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Язык — не только средство коммуникации, но и носитель идентичности и культуры. В этот день мы вновь обращаем внимание живущих здесь иноязычных людей, как важно изучение языка этого государства, важно и для взрослых, и для детей, способствуя взаимопониманию".

Он особо отметил, насколько эффективно обучение языку, начиная с самого младшего, дошкольного возраста, когда это еще и увлекательнейшее занятие для познания мира.