Сегодня открывается выставка ”След русской культуры в Таллинне”

В воскресенье, 15 апреля, в 13:00 в подземном переходе Виру на перекрестке улиц Лайкмаа и Гонсиори в рамках городского фестиваля русской культуры 100Ѣ FEST откроется выставка аэрофото.

Экспозиция выставки была сформирована в результате проведенного Таллинном конкурса ”След русской культуры в Таллинне”, на который поступило 124 работы. В экспозицию вошли работы финалистов, а также фотографии, ставшие самыми популярными в альбоме на фестивальной страничке в социальной сети Facebook.

Победителем конкурса по решению жюри стал Маргус Мутс с работой ”Жестяные гаражи”, на открытии ему будет вручен дрон DJI Mavic Air. В состав жюри вошли Ксения Шабанова, Ян Кронберг, Антон Новожилов, Станислав Мошков, Александр Ключенков, Антс Вахтер, Михаил Кылварт.

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