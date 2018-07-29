Сегодня один самых жарких дней в году, местами ожидаются дожди и грозы

По данным Государственной службы погоды, сегодня днем ожидается небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, юго-восточный 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье с наветренной стороны до 24°С.

Понедельник, 30.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Днём: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 29..34, на побережье с наветренной стороны до 24°С.

Вторник, 31.07:

Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Днём: Слолнечно и сухо. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 27..32, на побережье до 24°С.

Среда, 01.08:

Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Днём: Солнечно и сухо. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 26..32°С.