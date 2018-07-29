29.07.2018, 10:38

Сегодня один самых жарких дней в году, местами ожидаются дожди и грозы

 (25)
rus.delfi.ee
EST 12
Pirita rand.
Pirita rand.Foto: Hendrik Osula

По данным Государственной службы погоды, сегодня днем ожидается небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, юго-восточный 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье с наветренной стороны до 24°С.

Понедельник, 30.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 19..24°С.
Днём: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 29..34, на побережье с наветренной стороны до 24°С.

Вторник, 31.07:
Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 18..23°С.
Днём: Слолнечно и сухо. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 27..32, на побережье до 24°С.

Среда, 01.08:
Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°С.
Днём: Солнечно и сухо. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 26..32°С.

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