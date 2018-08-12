12.08.2018, 19:10

Сегодня ночью в небе будет виден метеоритный дождь — если погода позволит

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Bosnia Perseid Meteor
Bosnia Perseid MeteorFoto: Amel Emric, AP

Ежегодно середина августа приходится на пик метеорного потока Персеид. Вероятнее всего их можно увидеть сегодня и завтра, однако, сначала нужно, чтобы с неба исчезли дождевые тучи.

Метеорный поток Персеид был обнаружен землянами около 2000 лет назад — упоминание об августовском звездопаде встречается в китайских хрониках в 36 году н. э. Свое название поток получил из-за созвездия Персея, со стороны которого метеоры входят в атмосферу Земли. Персеиды связаны с веществом кометы Свифта-Туттля, совершающей один оборот вокруг Солнца за 135 лет. Пик потока ежегодно приходится на начало августа, а первые частицы потока появляются в небе уже в конце июля.

Поток Персеид состоит из мелких частиц, сгорающих на высоте 70-90 километров от Земли. Скорость входа частиц в атмосферу составляет около 60 км/с. Специалисты отмечали, что в этом году помехой для астрономических наблюдений могла стать яркая луна, так как на днях произошло суперлуние — сочетание полнолуния и момента максимального сближения спутника с Землей. И хотя Луна засвечивала слабые метеоры, самые яркие из них все равно были видны.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Эстоноземельцы все активнее делают пожертвования. Какие суммы и куда?

12.08.2018
Пожертвование денег в Эстонии возросло. За десять лет число жертвующих и суммы пожертвований более чем удвоились, следует из даных Налогово-таможенного департамента.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Хитрая уловка для привлечения внимания? Письмо от Telia в почтовом ящике оказалось простой рекламой

12.08.2018
Каждый день в наши почтовые ящики, за исключением, если там есть соответствующая наклейка, кладутся листовки с рекламой, которые многие сразу выбрасывают. Так делает и обратившийся к Delfi читатель, недавно получивший письмо от Telia, но к его раздражению в конверте оказалась обычная реклама.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106172003
117,- €
70,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке Берлина

12.08.2018
Мультимедийная подборка документов из фондов Центрального архива министерства обороны, посвященная военным летчикам времен Великой Отечественной войны, опубликована на сайте Минобороны РФ в День Военно-воздушных сил России, сообщает в воскресенье российское военное ведомство.
Подробнее



МНЕНИЕ: Казнить нельзя: Папа не велит

12.08.2018
Любой мало-мальски образованный человек в курсе, что первая заповедь христианства гласит: ”Не убий”. И никаких уточнений мелким шрифтом, не предполагается, что правило может не действовать в каких-то исключительных обстоятельствах. Более того, в Новом Завете переосмысливается даже принцип талиона, который долго служил оправданием убийства в месть за убийство: ”Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую”. Даже тот, кто убил, спасая чью-то жизнь, отныне по сути совершал греховное деяние, не остановив на себе насилие.
Подробнее