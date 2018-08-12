Сегодня ночью в небе будет виден метеоритный дождь — если погода позволит

Метеорный поток Персеид был обнаружен землянами около 2000 лет назад — упоминание об августовском звездопаде встречается в китайских хрониках в 36 году н. э. Свое название поток получил из-за созвездия Персея, со стороны которого метеоры входят в атмосферу Земли. Персеиды связаны с веществом кометы Свифта-Туттля, совершающей один оборот вокруг Солнца за 135 лет. Пик потока ежегодно приходится на начало августа, а первые частицы потока появляются в небе уже в конце июля.

Поток Персеид состоит из мелких частиц, сгорающих на высоте 70-90 километров от Земли. Скорость входа частиц в атмосферу составляет около 60 км/с. Специалисты отмечали, что в этом году помехой для астрономических наблюдений могла стать яркая луна, так как на днях произошло суперлуние — сочетание полнолуния и момента максимального сближения спутника с Землей. И хотя Луна засвечивала слабые метеоры, самые яркие из них все равно были видны.