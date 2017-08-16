Сегодня начнется регистрация кандидатов и избирательных союзов

Сегодня, 16 августа, начнется регистрация кандидатов и избирательных союзов на выборы в собрания местных самоуправлений, которые пройдут в октябре.

Кандидатов можно представлять для регистрации в течение 21 дня, т.е. до 5 сентября, 18:00. Подача избирательных союзов на регистрацию заканчивается на пять дней раньше, 31 августа. Кандидатов и избирательные союзы регистрируют избирательные комиссии волостей и городов.

”Во всех 79 местных самоуправлениях Эстонии сегодня ждут первые заявления о регистрации. Можем сказать, что процесс выборов начат”, — сказал руководитель Государственной службы по организации выборов Прийт Винкель.

Право баллотироваться в собрания местных самоуправлений есть у граждан Эстонии и граждан Европейского союза, обладающих правом голоса, чье место жительство по состоянию на 1 августа согласно регистру народонаселения находится в самоуправлении, где гражданин хочет представить свою кандидатуру.

В этом году на местных выборах в девяти местных самоуправлениях несколько избирательных округов. ”Нас часто спрашивают, что необходимо учитывать при подаче заявления, если, например, в городе или в волости — два избирательных округа. Баллотироваться можно лишь в одном округе, но это не обязательно должен быть избирательный округ, в котором, согласно регистру, находится постоянное место жительства кандидата”, — сказал Винкель.

Также необходимо помнить, что избирательный союз должен заключить компанейский договор, который регулирует отношения между членами. Пример договора можно найти на домашней странице выборов www.valimised.ee. ”Компанейский договор — это не новость. Заключать его необходимо было уже на прошлых выборах, в 2013 году. Но при необходимости дополнительную информацию о нем предоставят волостные и городские секретари”, — пояснил Винкель.

Списки избирателей Министерство внутренних дел подготовит к 15 сентября. После этого изменения места жительства учитываться не будут. Лицо, обладающее правом голоса, может избрать лишь кандидата из списка, представленного в избирательном округе по месту жительства избирателя.

Предварительное голосование и электронное голосование на выборах в собрания местных самоуправлений начнется 5 октября. Выборы пройдут 15 октября.