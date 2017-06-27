Сегодня начинаются репетиции XII Молодежного праздника танца

Сегодня в Таллинн прибудут около 8 500 участников праздника танца, которые в течение недели будут репетировать на девяти стадионах по всему городу. Организаторы праздника просят горожан отнестись с терпением и пониманием, так как большое событие этого лета повлияет также на организацию движения.

На трех представлениях танцевального праздника, которые состоятся 30 июня и 1 июля, выступят около 585 танцевальных и гимнастических коллективов, в составе которых почти 8 500 танцоров. Участники танцевального праздника представят зрителям программу, основанную на древней легенде ”На рассвете и в сумерках”, которая рассказывает историю о том, что нужно беречь передаваемое из поколения в поколение солнце. Репетиции танцев начнутся сегодня, сначала репетиции пройдут по отдельности на репетиционных стадионах, а затем состоятся общие репетиции на стадионе ”Калев”.

”Если на больших танцевальных праздниках можно увидеть больше композиций с народными элементами, то на молодёжных праздниках присутствуют классические рисунки. Помимо характерных композиций времён года, на площадке также рисуются элементы лого праздника, такие как мои корни и мой край. Сейчас делаются последние приготовления для того, чтобы все образы хорошо совпали с живым музыкальным сопровождением”, — рассказала постановщик танцев Кадри Тийс.

Во время праздничной недели в городе находятся тысячи молодых участников праздника песни и танца, многие из которых не привыкли как к такому интенсивному движению, так и к такому большому количеству людей. Во время репетиций, торжественного шествия, а также на местах проведения праздника песни и танца, больше чем обычно будет блюстителей порядка. Главное внимание полиции направлено на безопасность движения, общественный порядок и на обеспечение безопасности участников праздника.

Руководитель медицинского обслуживания Эрик Веллерамм, основываясь на своем предыдущем опыте, подтверждает, что как правило, в течение длинной праздничной недели, больше всего беспокойства участникам праздника доставляет солнце и ожоги. ”С собой необходимо взять одежду и обувь в достаточном количестве, как для теплой, так и для прохладной погоды. Во всех школах есть медицинские пункты, а также возможность получения первой помощи на репетиционных площадках и во время самого праздника. Очень важно в течение всей недели иметь при себе бутылку с водой, чтобы употреблять достаточно жидкости”, — подчеркнул Веллерамм.

Участники праздника ночуют в 45 школьных зданиях Таллинна и Харьюмаа, где одновременно находится несколько сотен человек. В связи с этим Андрес Вакра, который занимается организацией размещения участников, советует помимо удобной спальной основы обязательно взять с собой также хорошее настроение и радостный настрой, так как людей много и на всё нужно больше времени, чем обычно.

XII Молодежный праздник песни и танца „Mina jään” пройдёт в Таллинне на Певческом поле и на стадионе ”Калев” с 30 июня по 2 июля.