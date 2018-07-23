Сегодня начинаются работы по строительству трассы на улице Рейди

Сегодня в полдень начинаются рассчитанные на 550 дней работы на почти двухкилометровой трассе улицы Рейди.
23.07.2018, 09:39
Сегодня в полдень начинаются рассчитанные на 550 дней работы на почти двухкилометровой трассе улицы Рейди.
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