Сегодня начинается Неделя взрослого учащегося

По словам министра образования и науки Майлис Репс, для образования взрослых нынешний год был особенно успешным. Сейчас в системе т.н. образования в течение всей жизни задействован каждый пятый взрослый житель Эстонии. ”Влияние, которое оказывают на общество люди, решившиеся на то, чтобы пойти учиться во взрослом возрасте, нельзя недооценивать — своим примером они вдохновляют других людей учиться, улучшать качество собственной жизни и находить в ней новые интересы”, — сказала Репс.

В ходе Недели взрослого учащегося по всей Эстонии пройдут мероприятия, направленные на популяризацию взрослого образования и ознакомление с возможностями обучения: открытые курсы, учебные комнаты, дни открытых дверей, выставки, экскурсии, семинары, круглые столы и т.д.

С календарем мероприятий в рамках Недели взрослого учащегося можно ознакомиться здесь.

Неделя взрослого учащегося проводится с целью привлечь внимание к важности учебы во взрослом возрасте. Ежегодно в мероприятиях Недели принимает участие свыше 10 000 человек.