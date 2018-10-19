19.10.2018, 09:25

Сегодня начинается Неделя взрослого учащегося


rus.delfi.ee
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tubli õpilane
tubli õpilaneFoto: Annika Haas

Сегодня, 19 октября, стартует XXI Неделя взрослого учащегося. Неделю откроет торжественное мероприятие, которое начнется в 12 часов в Эстонском музее кино, на котором будут объявлены обладатели титулов учащийся года, преподаватель года, дело года и работодатель, дружественный к обучению, сообщает Министерство образования и науки.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, для образования взрослых нынешний год был особенно успешным. Сейчас в системе т.н. образования в течение всей жизни задействован каждый пятый взрослый житель Эстонии. ”Влияние, которое оказывают на общество люди, решившиеся на то, чтобы пойти учиться во взрослом возрасте, нельзя недооценивать — своим примером они вдохновляют других людей учиться, улучшать качество собственной жизни и находить в ней новые интересы”, — сказала Репс.

В ходе Недели взрослого учащегося по всей Эстонии пройдут мероприятия, направленные на популяризацию взрослого образования и ознакомление с возможностями обучения: открытые курсы, учебные комнаты, дни открытых дверей, выставки, экскурсии, семинары, круглые столы и т.д.

С календарем мероприятий в рамках Недели взрослого учащегося можно ознакомиться здесь.

Неделя взрослого учащегося проводится с целью привлечь внимание к важности учебы во взрослом возрасте. Ежегодно в мероприятиях Недели принимает участие свыше 10 000 человек.

Неделя завершится традиционным форумом на тему образования взрослых, который пройдет 26 октября в таллиннском отеле Nordic Hotel Forum. На форуме планируется обсудить темы образования взрослых, которые обязательно должны отразиться в образовательной и научной стратегии на период с 2020 по 2035 годы.

Неделю взрослого учащегося организует Эстонская ассоциация преподавателей взрослых "Андрас" и Министерство образования и науки.

Tallinn Hockey weekend
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