Сегодня на Штромке состоится самая большая толока в Эстонии

Самое многолюдное событие проходящего сейчас в столице месячника благоустройства произойдет сегодня на Штромке — это посвященная столетию Эстонской Республики толока, проводимая в сотрудничестве с Хельсинки, Турку и Петербургом.

Толока начнется в 10.30 с приветствий вице-мэра Таллинна Зюлейхи Измайловой, старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда и представителя Петербурга Ивана Серебрицкого.

Работа в основном будет состоять в уборке пляжа. Будет дана также информация о деятельности в рамках Центрально-Балтийской программы Еврокомиссии, цель которой — уменьшить попадание в море пластиковых отбросов. Сведения о возможностях этого будут даваться в виде увлекательных викторин и активных игр.

Победители будут тащить жребий, чтобы получить призы, главный из которых — прогулка по Таллиннской бухте на яхте "Идда".