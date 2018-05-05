05.05.2018, 09:41

Сегодня на Штромке состоится самая большая толока в Эстонии

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rus.delfi.ee
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Teeme ära 2013 Kopli rannas
Teeme ära 2013 Kopli rannasFoto: Ilmar Saabas

Самое многолюдное событие проходящего сейчас в столице месячника благоустройства произойдет сегодня на Штромке — это посвященная столетию Эстонской Республики толока, проводимая в сотрудничестве с Хельсинки, Турку и Петербургом.

Толока начнется в 10.30 с приветствий вице-мэра Таллинна Зюлейхи Измайловой, старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда и представителя Петербурга Ивана Серебрицкого.

Работа в основном будет состоять в уборке пляжа. Будет дана также информация о деятельности в рамках Центрально-Балтийской программы Еврокомиссии, цель которой — уменьшить попадание в море пластиковых отбросов. Сведения о возможностях этого будут даваться в виде увлекательных викторин и активных игр.

Победители будут тащить жребий, чтобы получить призы, главный из которых — прогулка по Таллиннской бухте на яхте "Идда".

Музыкальное сопровождение толоки возложено на ансамбль "Апельсин". Затраты энергии будут компенсироваться порцией супа и чаем, причем исключительно из биоразлагающейся посуды.

Во время толоки будет дан старт и кампании "Чипизируй, или проиграешь!", в рамках которой до 16 июня 12 собак и кошек смогут пройти чипизацию по льготным ценам. 5 мая это можно будет сделать у автобусной остановки Супельранна возле дома № 53 по улице Пельгуранна.

Толоки пройдут также в Хельсинки, Турку и Петербурге. Точнее, в Хельсинки и Турку они уже прошли 3 мая, а Петербург назначил ее проведение на 12 мая на пляже Тарковского.

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