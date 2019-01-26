Сегодня на Ратушной площади откроется Солнечный лабиринт

С большой рождественской ели на Ратушной площади были сняты украшения, а вокруг дерева установили небольшие елки, украшавшие до этого улицы Старого города.

”Чтобы установленные к Рождеству елки принесли как можно больше радости, мы решили и в этом году установить на Ратушной площади лабиринт из елок. Прошлой зимой он был очень популярным. В этом году мы назвали его Солнечным лабиринтом, так как за день до его открытия по эстонскому народному календарю отмечается Павлов день, который считается серединой зимы. Наш лабиринт также символизирует победу света над тьмой”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Старейшина района Кесклинн откроет лабиринт вместе с мэром Таллинна Таави Аасом. На открытии лабиринта о праздновании Павлова дня расскажет фольклорист Марью Кыйвупуу. Необходимую атмосферу создаст барабанщик Рейго Ахвен. После этого всех посетителей лабиринта будут ждать сладкие сюрпризы. Солнечный лабиринт простоит на Ратушной площади в течение двух недель.