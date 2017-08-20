Сегодня на Певческом поле пройдет большой концерт легендарных рокеров — ”Eesti muld ja Eesti Ruja”

Впервые за долгие годы на сцену выйдут участники оригинального состава эстонской рок-группы Ruja, настоящие легенды эстонской музыки — Яанус Ныгисто, Рейн Раннап, Тийт Хаагма и Яан Карп.

Только сегодняшним вечером на Певческую сцену выйдет лучшие музыканты и вокалисты Эстонии, чтобы представить публике мощное и захватывающее шоу, которое не оставит никого равнодушным. В рамках большого концерта будут представлены все классические рок-хиты Ruja, тексты которых знают и старые, и молодые любители эстонской рок-музыки.

В качестве солистов к группе присоединятся Кадри Вооранд, Отт Лепланд, Роберт Линна, Кристиан Каннукене, Прийт Выйгемаст и Карл Вильгельм Вальтер. В одной из частей большого шоу свой вклад внесет и новое поколение талантливых гитаристов и барабанщиков. Символическое участие в концерте с помощью видеотрансляции на огромном экране примет Урмас Алендер, оригинальный вокалист Ruja, скончавшийся в 1994 году.

Главным входом на Певческое поле сегодня будут ворота Ору, но также откроют ворота Мере. Во избежание очередей публике рекомендуют прийти заранее, так как ожидается очень много народу. На месте будут продаваться билеты, но не факт, что их хватит всем желающим.

Ворота откроются в 18.00, концерт начнется в 20.00 и продлится два часа.