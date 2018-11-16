Сегодня на интеграционной конференции пройдут жаркие дебаты политиков

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, главными темами первого дня конференции стали единое национально-государственное самосознание, возможности многоязычной системы образования и вовлеченность людей разных национальностей на рынке труда. ”Обсуждения продолжатся сегодня и, конечно, не стоит пропускать дебаты политиков. Перед выборами в СМИ горячо спорят на тему межнациональных отношений. В ходе дебатов мы предложим политикам высказать свое мнение относительно того, насколько использование в предвыборной гонке темы межнациональных отношений способствует интеграции и тому, чтобы каждый житель Эстонии мог считать Эстонию своим домом”, — сказала Кяосаар.

Публичные прения политиков ”Влияние медийных бурь на интеграцию и как с ним справиться?” начнутся сегодня в 14:05. Дебаты пройдут под руководством тележурналиста Урмаса Вайно.

В дебатах примут участие: