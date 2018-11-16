16.11.2018, 08:45

Сегодня на интеграционной конференции пройдут жаркие дебаты политиков

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rus.delfi.ee
EST 7
Mihhail Kõlvart
Mihhail KõlvartFoto: Madis Veltman

Сегодня, 16 ноября, в Таллинне продолжится международная конференция по интеграции «Мой дом, наш дом: что нас объединяет в мультикультурном обществе». Гвоздем программы сегодняшнего дня станут дебаты эстонских политиков, сказано в пресс-релизе.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, главными темами первого дня конференции стали единое национально-государственное самосознание, возможности многоязычной системы образования и вовлеченность людей разных национальностей на рынке труда. ”Обсуждения продолжатся сегодня и, конечно, не стоит пропускать дебаты политиков. Перед выборами в СМИ горячо спорят на тему межнациональных отношений. В ходе дебатов мы предложим политикам высказать свое мнение относительно того, насколько использование в предвыборной гонке темы межнациональных отношений способствует интеграции и тому, чтобы каждый житель Эстонии мог считать Эстонию своим домом”, — сказала Кяосаар.

Публичные прения политиков ”Влияние медийных бурь на интеграцию и как с ним справиться?” начнутся сегодня в 14:05. Дебаты пройдут под руководством тележурналиста Урмаса Вайно.

В дебатах примут участие:

– Михаил Кылварт — Центристская партия Эстонии
– Яак Мадисон — Консервативная народная партия Эстонии
– Лайне Рандъярв — Реформистская партия Эстонии
– Неэме Кунингас — Свободная партия Эстонии
– Евгений Осиновский — Социал-демократическая партия Эстонии
Виктория Ладынская-Кубитс — Партия ”Отечество”
– Зулейха Измайлова — Партия ”Зеленые Эстонии”
– Хелен Лемминг — Партия ”Богатство жизни”
– Кристина Каллас — Партия ”Эстония 200”

Дебаты пройдут на эстонском языке.

Конференция состоится 15-16 ноября в отеле Radisson Blu Sky, Рявала пст, 3. Программа конференции опубликована здесь: www.integrationconference.ee

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