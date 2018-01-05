Сегодня на ETV+ состоится премьера новой передачи - ″Пудра-Show″

В пятницу, 5 января, в 19:15 на телеканале ETV+ состоится премьера новой передачи - ″Пудра-Show″.

Женщины-ведущие обсуждают самые важные темы: что делать, если муж полюбил другую, настолько ли слабый пол — ″слабый″, чтобы не служить в армии, конфликт матерей-дочерей — и другие. В определённый момент к дискуссии подключается мужчина, и в какое русло перейдёт беседа — предугадать невозможно.

В компании с уже известной зрителям ETV+ Еленой Соломиной главными действующими лицами ″Пудра-Show″ будут теле- и радиоведущая Юлия Календа, кинодокументалист Элла Аграновская, консультант по этикету Татьяна Полякова, а также тележурналист Евгения Волохонская.

″Я считаю, такой телевизионный проект просто просился на экраны телевизоров, поскольку мы будем затрагивать темы, которые касаются каждого из нас, — говорит Елена Соломина. — У каждой из ведущих ″Пудра-Show″ свой характер и часто мы находимся на грани конфликта. Надеюсь, что те искры, которые мы высекаем, зажгут и наших зрителей. К тому же у нас есть сюрприз — мужчина, персона которого для нас и для зрителя до последнего момента остаётся загадкой. Когда в нашем колючем розарии для равновесия появляется интересный и яркий садовник, то это становится красивым завершением передачи″.

″Я думаю, что мужчины в какие-то моменты будут нас ненавидеть, — признаётся одна из ведущих передачи, Юлия Календа. — Ведь, как говорится, нет ничего на свете ядовитей, чем дружный женский коллектив″.

Долгое время ″Пудра Show″ выходило на ″Народном Радио″, а 5 января впервые стартует в телеэфире.

- Не секрет, что женщины — основная часть телеаудитории, — говорит главный редактор ETV+ Дарья Саар. — Однако, на мой взгляд, передача будет интересна и тем мужчинам, которые хотят лучше понять прекрасную половину человечества.

Смотрите ″Пудра-Show″ по пятницам в 19:15 на ETV+. В первом выпуске: прощание с Красным Огненным Петухом, счастливая кочерыжка, Дед Мороз со стажем, гадание по Мопассану и многое другое.