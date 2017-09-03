Сегодня можно будет помериться силами в стритболе с министром культуры

Сегодня с 12.00 до 16.00 на стадионе Шнелли состоится турнир содемов по стритболу ”Vakra open”, сообщает пресс-служба Социал-Демократической партии. На соревнования зарегистрировались 12 команд. За команду соцдемов выступят кандидат в мэры Таллинна Райнер Вакра, министр культуры Индрек Саар и вице-председатель соцдемов Анто Лийват.

Идея о проведении такого мероприятия родилась спонтанно во время проекта Вакра по замене баскетбольных сеток на городских площадках. По словам Райнера Вакра, город недостаточно внимания обращает на состояние своих баскетбольных площадок: многих из них остались без ремонта.

”Я призвал в фейсбуке людей сообщить мне о непригодных для игры сетках. В итоге пару десятков колец мы привели в порядок. А потом родилась идея устроить турнир ”3 на 3”, которая затем быстро разлетелась по социальным сетям”, — сказал Вакра, выразив надежду, что „Vakra Open” может стать ежегодной традицией.

Главным организатором турнира стал вице-председатель соцдемов Анто Лийват, который уже много лет устраивает чемпионаты Эстонии по стритболу. ”Эстония входит в 15 сильнейших стран в мировом рейтинге по стритболу”, — с гордостью заявил Лийват и добавил, что на Олимпийских играх в Токио в 2020 году стритбол войдет в число олимпийских видов спорта. ”Кстати, Эстонский олимпийский комитет начнет выплачивать стипендии игрокам стритбола”, — сказал Лийват.

”Стритбол — отличный способ снять напряжение во время предвыборной гонки”, — заверил Вакра. Политик приглашает всех заинтересованных на стадион Шнелли, чтобы поболеть за игроков.