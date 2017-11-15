Сегодня — международный день ХОБЛ, болезни недостаточно диагностируемой в Эстонии

15 ноября во всем мире отмечается день ХОБЛ (хронической обструктивной болезни лёгких). Цель этого дня — донести до людей, что ХОБЛ является очень распространенным заболеванием легких, которое занимает 3-4 место среди причин, приводящих к смерти.

”ХОБЛ — это хроническое заболевание, которое поначалу проявляется в нехватке воздуха при физической нагрузке, а позже и в повседневной жизни. Одним из факторов риска является длительный стаж курения, — рассказал руководитель клиники пульмонологии ТУ и председатель Эстонского общества пульмонологов доктор Райн Йыги. — По предварительной оценке, в Эстонии насчитывается примерно 90 000 людей, у которых проявляется хотя бы легкая обструкция дыхательных путей. Осведомлены о своей болезни и получают лечение всего 10-15%. Поскольку ХОБЛ является прогрессирующей болезнью, то ее диагностирование в поздней стадии и непостоянное лечение приводят к резкому ухудшению качества жизни”.

По словам Райна Йыги, старение общества заставляет все больше фокусироваться на том, как хронические больные справляются со своими болезнями.

”По сокращению длительности качественной жизни, ХОБЛ занимает в Эстонии 1 место среди заболеваний у мужчин и 2 место — у женщин. Это означает, что ХОБЛ требует значительно больше внимания и лечения, чем раньше”, — отметил Райн Йыги.

Эстонский кластер технологии здоровья Connected Health запустил летом инновационную программу ”ХОБЛ в фокусе”, занимающуюся решением проблем, связанным с осведомленностью и лечением ХОБЛ. Одна из главных задач программы заключается в выявлении больных ХОБЛ в системе здравоохранения и предоставлении им качественного лечения.

”Мы задействовали в теме ХОБЛ практиков из сфер здравоохранения, политики и разработки технологий, с которыми мы шаг за шагом движемся в сторону необходимых решений, — поведала управляющая инновационным кластером Китти Кубо. — В октябре были выбраны 3 цифровых решения, на прототипы и тесты которых выделят 40 000 евро из фонда инноваций. В феврале следующего года мы представим результаты тестовых проектов и расскажем, какие идеи имеют реальную перспективу в сфере решения проблем с ХОБЛ и могут существенно улучшить обстановку в Эстонии”.

Что следует знать о ХОБЛ?

Хроническая обструктивная болезнь лёгких, т.е ХОБЛ, характеризуется нехваткой воздуха. Основная, но не единственная причина возникновения болезни — курение.

Главные признаки болезни — это хронический кашель, повышенное выделение мокроты, затрудненное дыхание и свистящее дыхание. Перемены, вызванные ХОБЛ, протекают незаметно и очень медленно в течение десятилетий. Обычно ХОБЛ обнаруживают на стадии, когда большая часть функциональной способности легких уже пропала. Симптомы обычно обостряются при физической нагрузке и при инфекциях дыхательных путей.

Болезнь можно диагностировать при помощи теста на функциональность легких, т.е. спирографии, в ходе которой измеряют поток воздуха при форсированном выдыхании. Спирографию может провести как у семейного врача, так и врача-специалиста. Также, для исключения других болезней проводят лабораторные и рентгеновские исследования.

Первое, что помогает пациентам с ХОБЛ — отказ от курения. Затем следует реабилитация и лечение.

Симптомы ХОБЛ и астмы очень похожи и порой их трудно отличить друг от друга. Поэтому очень важно, чтоб пациенту поставили правильный диагноз и назначили верное лечение. Поскольку ХОБЛ отличается постоянной обструкцией, то её значительно легче диагностировать, чем астму. Понемногу начало улучшаться диагностирование ХОБЛ на первоначальной стадии. Один из проектов, получивший финансовую поддержку в рамках ”ХОБЛ в фокусе”, направлен на повышение эффективности диагностирования ХОБЛ у пациентов на первоначальной стадии.