Сегодня меняется организация движения на развязке в Хааберсти

В среду, 13 сентября, начнется строительство третьей очереди виадука на Палдиском шоссе в Хааберсти, что приведет к очередной реорганизации движения на перекрестке.

Транспорт будет допущен на частично отстроенную новую круговую развязку. Въезд в город по Палдискому шоссе, начиная с запраки Euro Oil, будет поднят на уже построенный участок дороги, сообщает Раэпресс.

Временный въезд на фирму United Motors выводится на улицу Раннамыйза. Перенаправляется движение с улицы Эхитаяте на Палдиское шоссе — оно пойдет по улице Ыйсмяэ.

Под опалубкой строящегося виадука действует габаритное ограничение по высоте — 4,5 метра.

Водителей и пешеходов просят строго следовать указаниям временных средств организации движения и учитывать, что из-за ограничений нормальное движение в этом районе затруднено, а потому следует для проезда запастись временем.

Городские власти и строители приносят извинения за доставляемые неудобства и ограничения и обещают, что с осени 2018 года движение здесь станет значительно удобнее.