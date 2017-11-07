Сегодня Маарду отмечает 26-ю годовщину получения статуса самоуправления

7 ноября город Маарду отмечает 26-летие получения статуса самоуправления. По случаю знаменательной даты в Маардуском центре досуга сегодня состоится торжественный концерт и прием, в ходе которого маардусцам, внесшим большой вклад в жизнь и развитие города, будут вручены 16 благодарственных грамот и знак почета, сообщает пресс-служба горуправы Маарду.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, дорога длинной в 26 лет означает, прежде всего, большую работу по благоустройству и развитию города.

”Пожилые жители Маарду помнят непростую и долгую историю становления нашего города. Понадобилось не одно десятилетие, прежде чем Маарду превратился в современный, ухоженный и красивый город, для жителей которого созданы все возможности для комфортной и безопасной жизни. Это не случилось само по себе, но потребовало большой работы нескольких поколений маардусцев и целенаправленной деятельности городской власти. Большие и маленькие дела стали историей нашего города. Важно, что мы все стали более терпимыми, заботливыми и опытными”, — сказал мэр.

По мнению Владимира Архиповы у каждого маардусца сегодня есть масса причин гордиться своим городом. За это время Маарду доказал свою способность развиваться, экономно вести хозяйство и быть жизнеспособным. Большое внимание было уделено развитию инфраструктуры, построены пешеходные и велосипедные дорожки, православная церковь, обустроены городские парки и современные детские игровые площадки. Город активно улучшает физическое состояние детских садов и школ, создает новые современные комнаты по развитию, поддерживает использование новых технологий и методов преподавания в наших школах. На важном месте в планах горуправы стоит развитие различных видов спорта в городе и создание дополнительных возможностей для проведения досуга горожанами. Город поддерживает объединения пенсионеров, организации нацменьшинств и людей с особыми потребностями, заботится о малообеспеченных семьях и пожилых людях.

Развитие города во многом произошло благодаря активности горожан, которые внесли большой вклад в то, чтобы город Маарду был и оставался успешным самоуправлением. В этом году благодарственными грамотами будут награждены Ирина Пенкина, Ирина Лаптева, Елена Заярина, Хейди Нурмела, Ану Сибритс, Валерия Васильева, Людмила Гаврильчик, Зинаида Иванова, Валентина Семигайло, Светлана Отинова, Ольга Хаак, Елена Осипова, Татьяна Петрова, Екатерина Канькова, Алексей Юшинский и Галина Чепайкина. Знаком почета за многолетний и ответственный труд в социальной сфере будет награждена Татьяна Киселева.