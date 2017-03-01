Сегодня — крайний срок подачи ходатайств по проекту "Дворы в порядок!"

Сегодня в 17 часов прекращается прием ходатайств на получение квартирными товариществами субсидий по проекту "Дворы в порядок!". Ходатайства принимались со 2 января.

В бюджете Таллинна на 2017 года на приведение в порядок дворовых территорий многоквартирных домов выделены 502 500 евро. Ходатайства по соответствующей форме подаются в районные управы вместе с приложениями, включающими не менее трех ценовых предложений по реализации проекта. За 11 лет город выделил на эти цели почти 8 миллионов евро. Только в прошлом году субсидии были выделены на приведение в порядок 90 дворовых территорий.

Ходатайства можно подавать на прокладку и ремонт дорог во дворе и прилегающих к домам тротуаров, создание или улучшение автостоянок, домиков для мусорных контейнеров или приобретение самих контейнеров, решение во дворе проблемы ливневых стоков, создание или улучшение зоны отдыха, игровой или спортивной площадки, установку освещения, шлагбаумов, оград, дворового инвентаря, в том числе велосипедных стоянок, и пр. С 2016 года в число субсидируемых мероприятий включены также установка камер наблюдения и суперграфика.