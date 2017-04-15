Сегодня добровольцы уберут свалку Бетоони. Приходите и вы!

Сегодня в 11:00 таллинские добровольцы из различных организаций проведут субботник на печально известной свалке на улице Бетоони.

Организаторы ждут на помощь всех активных жителей Ласнамяэ и членов различных общественных организаций, сообщил главный организатор субботника Тармо Лаузинг из Молодёжного движения „ЛаснаФронт”.

„В связи с тем, что управа района Ласнамяэ не признаёт незаконную свалку на улице Бетоони как „свою”, у местной молодёжи не остается вариантов, кроме как организовать субботник самим и убрать мусор,” — сказал Лаузинг.

В то же время волость Раэ согласилась поддержать субботник, предоставив контейнер, вместительности которого должно хватить для уборки всего мусора, который соберут довбровольцы.

Организаторы рады, что к уборке присоединились разные активисты и организации. ”С нами связалась компания из Ласнамяэ Ground Cats OÜ, которая предоставит нам погрузчика Bobcat, который несомненно станет незаменимымпомощником в уборке мусора”, — сказал Лаузинг.

Субботник стартует в 11:00 по адресу Бетоони, 34 (возле автолома Ардезия). Зарегистрироваться на субботникможно здесь.

Незаконная свалка на улице Бетоони впервые была упопянута на Delfi ещё в начале марта. Тогда речь шла о том, что данная свалка видна с аэроснимков.

