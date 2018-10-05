05.10.2018, 21:01

Сегодня было подписано соглашение между Таллинном и Сеулом


rus.delfi.ee
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Сегодня было подписано соглашение между Таллинном и Сеулом
Raepress

Протокол о добрых намерениях из шести пунктов подписали сегодня мэр Сеула Пак Вон Сун и мэр Таллинна Таави Аас.

Протокол предусматривает развитие сотрудничества в дигитальной области, в том числе электронного управления, а также кибербезопасности, содействие налаживанию и развитию связей между предпринимателями, научными и культурными учреждениями, учебными заведениями и общественными организациями двух столиц.

Таави Аас дал обед в честь гостя. Аас отметил, что до сих пор контакты Сеула ограничивались в основном Азией. Таллинн рад, что расширение этих контактов включает и нашу столицу. Связи не просто с десятимиллионным городом, но еще и неоднократным победителем конкурса самых интеллигентных сообществ, городом с лучшим в мире интернет-соединением представляет для Таллинна очень большой интерес.

Например, уже выяснилось, что основанная на ИД-карточках система, которой Таллинн так гордится, это технологически вчерашний день. Гостей, в свою очередь, заинтересовала среди прочего организация в Таллинне общественного транспорта.

Мэр Сеула во время своего европейского турне посетит также Бильбао, Цюрих и Барселону.

Tallinn Hockey weekend
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