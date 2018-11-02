02.11.2018, 10:27

Сегодня будут зажжены 8005 свечей в память об умерших от заболеваний сердца

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rus.delfi.ee
EST 5
Сегодня будут зажжены 8005 свечей в память об умерших от заболеваний сердца
Foto: Hendrik Osula

Сегодня, в День всех душ, в 16:00 под эгидой Больничной кассы во всех уездных центрах будут зажжены свечи в память о людях, умерших в прошлом году от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

”В прошлом году в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы в Эстонии умерло почти столько же людей, сколько проживает в сердце Эстонии, городе Пайде, — сказал руководитель Больничной кассы Райн Лаане. — Целый город — это очень много. На лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы ежегодно уходит около 100 миллионов евро наших общих денег, но многие до сих пор не понимают, что здоровье каждого — его личное дело. Здоровье не в руках врача или судьбы.

Жители Эстонии уверены в том, что обладают невероятным здоровьем, просто пуленепробиваемые, и что у них ко всему иммунитет. Но сидячий образ жизни, курение, алкоголь, однообразное питание, переедание и беспокойство приводят к тому, что люди умирают очень рано. Треть случаев заболевания можно было предупредить и это просто вопрос решения: хочу ли я сам дожить здоровым до 100 лет?”.

При помощи организации Kodutütred свечи будут зажжены в уездных центрах в 16:00. Все желающие могут прийти помянуть усопших, сделать снимки и зажечь свечи. Цель акции — обратить внимание на важность профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, но свечи, разумеется, можно зажечь в память об всех усопших.

В Таллинне 2738 свечей будут зажжены на площади Свободы
В Йыхви 1281 свеча будет зажжена на Центральной площади
В Тарту 775 свечей будут зажжены на Ратушной площади
В Пярну 546 свечей будут зажжены на площадке Рюйтли
В Раквере 464 свечи будут зажжены на Центральной площади
В Вильянди 374 свечи будут зажжены в саду Аркаадиа
В Валга 275 свечей будут зажжены на Центральной площади
В Йыгева 243 свечи будут зажжены в парке центра города
В Выру 235 свечей будут зажжены в парке центра города
В Пылва 230 свечей будут зажжены на Центральной площади
В Курессааре 211 свечей будут зажжены в Городском парке перед Курзалом
В Пайде 202 свечи будут зажжены на Рыночной площади
В Рапла 202 свечи будут зажжены перед домом культуры
В Хаапсалу 173 свечи будут зажжены в парке Раэкоя
В Кярдла 56 свечей будут зажжены на Центральной площади

По всей Эстонии будут зажжены 8005 свечей. Акция состоится под эгидой Больничной кассы Эстонии. Зажигать свечи помогут члены организации Kodutütred и добровольцы со всей страны.

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