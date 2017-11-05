Сегодня без сбоев! Свои ИД-карты обновили 86 000 человек

По состоянию на утро воскресенья свои ID-карты обновили 86 000 человек. Сегодня ни в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, ни дистанционно значительных сбоев в работе не замечалось, сообщает пресс-служба департамента.

Люди, которые должны пользоваться ID-картой для своей работы, могут обновить сертификаты дистанционно или обратиться в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, которые открыты сегодня до 15 часов.

"Сегодня работа в бюро идет без сбоев, по всех Эстонии очереди примерно 10 минут, а в бюро обслуживания в Пярну очереди нет вообще", — сказала главный специалист бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Мерлин Мянгель. "Всем, кому для завтрашнего рабочего дня обязательно нужно обновить ID-карту, можно сделать это сегодня в нашем бюро до 15 часов либо в любое время в своем компьютере", — добавила Мянгель.

Всего на данный момент обновлено 86 000 ID-карт, из них 63 000 дистанционно и 23 000 в бюро обслуживания. Большая часть людей, которые имеют право приоритетного обслуживания, например, медицинские работники, работки сферы защиты правопорядка, а также, например, бухгалтеры, уже успела обновить свою ID-карту.

Начиная с 4 ноября бюро открыты:

∙ Таммсааре, Пинна, Тарту, Пярну: Пн — Пт 9–18, Сб — Вс 10-15

∙ Йыхви: Пт, Вт, Ср, Пт 9–17, Чт 9–18, Сб- Вс 10-15

∙ Нарва, Раквере, Йыгева, Пылва, Выру, Вильянди, Валга: Пт, Вт, Ср, Пт 9–17,

Чт 9–18; Сб — Вс 10-15

∙ Рапла, Пайде, Хаапсалу, Курессааре: Пн — Пт 9–17, Сб — Вс 10-15

∙ Кярдла: Пт — Чт 9– 17, Сб — Вс 10-15

Инструкции по дистанционному обновлению карты можно найти на сайте http://id.ee/.