19-летняя Сефора Икалаба, победа которой на конкурсе "Мисс Хельсинки" вызвала неоднозначную реакцию, говорит, что на этом конкурсе внешняя красота совсем не первостепенна, гораздо важнее умение общаться и представить свои таланты, и именно поэтому она решила принять в нем участие.

Как сказала Сефора Икалаба в интервью LP, в последние недели после ее победы на конкурсе кажется, будто люди во всем мире в шоке. "По моему мнению, люди предполагали, что увидят победительницей финку, потому что у победительницы "Мисс Хельсинки" есть возможность представлять Финляндию и на международных конкурсах. Я, например, эту возможность не использую. Но основная причина, почему это взбудоражило умы людей, все-таки миграция. Об этом много говорят, в Финляндию тоже прибывает много мигрантов, и это шокирует людей. И одновременно большую роль сыграли и социальные сети".

Девушка говорит, что, читая негативные посты в Facebook, она удивлялась, почему люди так себя ведут, особенно если учесть, что большинство из них взрослые. "На самом деле, уже в начале конкурса красоты я понимала, что если я выиграю, то что-то за этим последует. Разумеется, я не могла ожидать, что реакция окажется такой большой, потому что и в 2013 году выбрали "Мисс Хельсинки" темнокожую девушку. Тогда тоже писали на форумах, что как она все-таки могла победить, она же страшная, но фурор не был таким большим. Очевидно, благодаря тому, что тогда миграционный кризис не был такой горячей темой и влияние социальных сетей было меньше. Я считаю, что из-за этих двух обстоятельств в этот раз внимание и есть больше".

Как утверждает Икалаба, в ее победе не было ничего политического. "Многие люди не знают, что конкурс "Мисс Хельсинки" — не классический конкурс красоты, как многие другие конкурсы в других странах. На конкурсе "Мисс Хельсинки" внешняя красота совсем не первостепенна. По правде говоря, она не важна. Даже слоган конкурса говорит, что красота идет изнутри".

По ее словам, в этом году одним из критериев была спортивность. Также очень важно было умение общаться с людьми, а также умение представить свои таланты и, так сказать, продать себя. "Там были очень красивые девушки, многие из них стали для меня близкими друзьями, но у них не так хорошо получалось выступать и общаться с людьми. Люди могут говорить, что хотят, но только с красотой там было нечего делать".

8FA06957DF194176 A28DC21B76960E8E Foto: Tuomas Selanne, IS

Девушка подчеркивает, что напрямую на улице или в Facebook ее после конкурса никто не оскорблял. "Если приходили что-то сказать, то были только позитивные сообщения. За спиной они могут говорить что угодно, но лично никто не приходит ничего сказать. Конкурс "Мисс Хельсинки" вызывает оживление, и люди выражают мнение, что победительница не была самая красивая, но прямо в лицо это сказать никто не приходит. Это делают в комментариях. При этом в Финляндии внимание было значительно меньше, да и оно уже давно утихло. За границей реагировали намного более бурно".

Икалаба считает, что такое внимание дает ей поддержку. "Особенно мне приятны все интервью, которые просят зарубежные издания. Я наслаждаюсь этим, потому что так я могу передать еще большему числу людей сообщение: ты можешь делать все, что только хочешь, вне зависимости от того, какой ты. Это мой принцип, из-за которого я вообще приняла участие в этом конкурсе. Если бы "Мисс Хельсинки" был обычным конкурсом красоты, как в других странах, я бы никогда не приняла в нем участие. Здесь мне и понравилось именно то, что оценивают больше, чем только внешность. Я уже догадываюсь, что из-за внимания, которое мне в этом году оказали, многие могут больше не захотеть участвовать в конкурсе "Мисс Хельсинки", потому что они боятся такого же агрессивного отношения. Тем больше я чувствую ответственность распространять свое сообщение и подбадривать".

Говоря о планах на будущее, Икалаба отмечает, что она всегда была предприимчивой, поэтому возможно, что она станет предпринимателем. У ее молодого человека, который живет в Швеции, есть там фирма, которая занимается фотографией, но ее саму больше привлекают красота и мода. "Мисс Хельсинки для меня не титул, а ключ, который может открыть большие двери, потому что люди хотят сотрудничать с победительницей конкурса и обычно больше интересуются ею. Я хочу использовать эту возможность, чтобы закрепиться именно в предпринимательстве. Я не такая, кто участвовал бы в конкурсе только ради победы и после этого быстро продолжил бы жить своей жизнью. Я такая, кто думает, что нет предела совершенству! Значит, у меня нет границ и меня не остановит ничто".

В некоторых статьях и постах в социальных сетях о Сефоре Икалабе говорилось, что она якобы иммигрантка из Нигерии. На самом деле девушка родом из Демократической Республики Конго. В Финляндии она живет с шести лет, там же ходила в школу.

Икалаба признается, что ей кажется, будто она всю жизнь жила в Финляндии, но финкой она себя не чувствует. "По своему образу жизни я больше чувствую себя европейкой, чувствую культурную близость с Европой. Только финкой я себя не считаю. Да, я вполне привыкла к жизни здесь. Часто у меня спрашивают, вели ли себя со мной по-расистски. Скажу честно, в Финляндии никто не вел себя со мной невежливо из-за цвета кожи. Вероятно, я не собираюсь жить здесь всю жизнь, но если я когда-нибудь уеду жить в другую страну и мне там не понравится, то я знаю, что всегда смогу вернуться сюда, потому что здесь я выросла и здесь мой дом".

Девушка, по ее словам, неоднократно бывала в Эстонии и опять приедет уже в феврале, ее пригласили в жюри конкурса красоты.