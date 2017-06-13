Сеэдер знал об аресте недвижимости Тынисте до назначения его министром

До назначения Тоомаса Тынисте министром финансов председатель партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер был проинформирован, что два принадлежащих Тынисте объекта недвижимости были арестованы по делу о мошенничестве при получении субсидии PRIA.

Речь идет о недвижимости в Тырва и Вярска, которая принадлежала шурину Тынисте Эрику Нигола, а впоследствии перешла в собственность Тынисте в счет покрытия долга, сообщает rus.err.ee.

"Да, Тоомас Тынисте проинформировал меня, что в отношении принадлежащего его фирме объекта недвижимости, на который заключен договор аренды, ведется следствие, в котором он не является обвиняемым или подозреваемым, но он связан и привлечен в качестве третьей стороны и является свидетелем по этому процессу. Столько мне было об этом известно, и в таком объеме Тоомас Тынисте меня об этом заранее проинформировал", — сказал глава IRL Сеэдер.

Поскольку Тынисте ни в чем не подозревают и не обвиняют, Сеэдер не считает, что эта ситуация мешает ему быть министром финансов.