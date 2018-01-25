25.01.2018, 19:41

Сеэдер: покуда IRL в правительстве, закон о гражданстве изменен не будет

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rus.delfi.ee
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Helir-Valdor Seeder
Helir-Valdor SeederFoto: Ilmar Saabas

Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что для т. н. спасения министра юстиции Урмаса Рейнсалу партия не согласна пойти на внесение поправок к закону о гражданстве.

В свете вопроса о вотуме недоверия Рейнсалу член фракции Центристской партии Ольга Иванова поинтересовалась, есть ли надежда на то, что в течение года проект поправок к закону о гражданстве пройдет в парламенте три чтения. Из ответа Рейнсалу можно было заключить, будто IRL теперь исходит из коалиционного договора, в котором такой шаг прописан, и более не является его противником.

Сеэдер заверил, что никаких послаблений в политике гражданства от IRL не будет, и что Рейнсалу имел ввиду то, что по коалиционному договору они будут действовать согласно договоренностям сторон. ”Суть в том, что существует много договоренностей, но в руководстве IRL за это время произошли изменения, после которых мы обсуждали коалиционный договори и пришли к выводу, что ситуация изменилась и мы будем внедрять те вещи, о которых договоримся сейчас”, — сказал Сеэдер.

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”Сейчас у нас есть договоренность, что эту темы мы пока трогать не будем. У нас нет по этой теме единогласия и консенсуса, и пока все это останется так, как есть. Такова договоренность. Эта коалиция не обладает такой силой, чтобы изменить закон о гражданстве”.

По словам Сеэдера, попытка выдвижения вотума не помогла решить внутренних проблем коалиции, равно как и не принесла новых: ”Это никак не изменит ситуацию и баланс внутри коалиции. Как существенно не изменила и попытка выдвижения вотума Кадри Симсон”.

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