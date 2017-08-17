"Сделка десятилетия" в Каламая: дочь российского мультимиллионера вновь пришла на помощь

Последнее время в эстонских СМИ все чаще упоминается имя Натальи Левиной, дочери московского мультимиллионера Петра Левина. Настало время вновь поговорить о ней, поскольку в начале июля на таллиннском рынке недвижимости была заключена сделка, подобные которой, по словам экспертов, заключаются лишь раз в десять лет, пишет Eesti Päevaleht.

Так, у трех участков земли в столичном районе Каламая сменился владелец, и за всем этим стоит Левина. Несмотря на состоятельность отца, в Эстонии женщина уже много лет действует в качестве самостоятельного и успешного предпринимателя. Она оказала содействие не одному бизнесмену, освободив от бремени банковских кредитов. Особенно хорошие отношения связывают Левину с одним из владельцев Nordecon Тоомасом Луманом. Их общая фирма Arealis AS фигурировала в сделке и на этот раз.



4 июля 2017 года в кадастровую книгу было внесено три изменения: фирма Arealis продала свою недвижимость по адресу Яху, 6/ Вяйке-Патарей, 1, Яху, 4 и Суур-Патарей, 13, а также транспортную землю на улице Вяйке-Патарей. Самой примечательной является первая сделка, так как территория бывшего военного продовольственного склада площадью в 6802 м2, по некоторым данным, сменила владельца всего за 3 млн евро. Покупателем стала действующая в Эстонии финская строительная компания YIT . Наряду с этим Луман и Левина заключили сделку и с предприятиями Jahu 4 OÜ и SP13 OÜ. 50% в обеих фирмах принадлежит Кристьяну-Тору Вяхи, другие акционеры — Прийт Яагант и Рейго Рандметс. Интересно, что обе фирмы установили на приобретенную недвижимость ипотеку в размере 700 000 евро в пользу Agro Nivel OÜ, владельцем которой является не кто иной, как сама Левина. Помимо прочего, ей принадлежат проекты по застройке квартала Лютера и Тиволи.

О Левиной пишут как о человеке, который неоднократно помогал эстонским бизнесменам ”вырваться из лап” скандинавских банков, то есть который, как показывают последние сделки на Яаху, сам предоставлял им кредиты.

По словам партнера Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, если стоимость сделки действительно составляет 3 млн евро, то речь идет об исключительном случае. Эксперт говорит, что тот, кто покупает за такие деньги пустую землю, должен располагать хорошим капиталом, так как стоимость грунта — лишь малая часть того, что застройщику будет необходимо потратить для достижения конечного результата.

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