”Сделаем город красивее”! Маардуские футболисты получат новое техническое здание

18 марта завершилось народное голосование в рамках конкурса идей «Сделаем город красивее 2018». В этом году принять участие в голосовании смогли все зарегистрированные в Маарду люди в возрасте начиная с 16 лет.

Наибольшее число голосов получила идея футбольного клуба Мaardu Linnameeskond о создании на городском стадионе технического здания, сообщает управа города.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, маардусцы участвовали в конкурсе очень активно. ”В этом году на конкурс было предоставлено множество оригинальных и интересных идей, из которых 8 поборолись за победу. В течении 2 недель 427 голосов жителей Маарду было отдано за те объекты, которые люди хотели бы видеть в нашем городе”, — сообщил мэр. ”Я выражаю признательность каждому жителю Маарду, принявшему участие в конкурсе — благодаря вашей активности и вашим голосам наш город станет еще краше, уютнее и удобнее!”, — добавил он.

Фаворитом голосования стало предложение футбольного клуба Maardu Linnameeskond о создании на городском стадионе технического здания для хранения спортинвентаря клуба и лыж. В этом помещении можно также хранить техническое оборудование и инвентарь обслуживания стадиона, а также городской спортинвентаря для проведения соревнований по разным видам спорта. За это предложение было отдано 144 голоса.

Второе место с результатом в 108 голосов получила идея обустройства площадки Леннула в Мууга. Более сотни жителей Мууга пожелали увидеть в этой части города благоустроенное место с качелями, сценой, кострищем для совместного проведения свободного времени. С небольшим отрывом третье и четвертое место поделили идеи обновления павильонов для ожидания автобусов во всем Маарду (44 голоса), а также идея создания площадки для выгула собак в Северном районе (35 голосов).

Состоящая из экспертов комиссия конкурса обсудила в четверг результаты голосования и приняла решение распределить 30 000 евро между первыми 2 идеями, набравшими самое большое число голосов жителей Маарду. Таким образом 20 000 евро будут направлены на создание технического здания на стадионе, а на 10 000 евро будет благоустроена площадка в Мууга. Приняв во внимание общественный интерес, горуправа решила включить в план работ мэрии постепенное обновление автобусных остановок и создание в северной части Каллавере площадки для выгула собак.

В январе этого года мэрия Маарду объявила конкурс идей ”Сделаем город красивее”, в рамках которого горожане представили 56 предложений по улучшению городской среды. Жителей города привлекли к процессу формирования городского бюджета в Маарду во второй раз.