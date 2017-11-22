Счета за зубные протезы можно будет предоставлять Больничной кассе до 31 января 2018 года

С января 2018 года компенсацию за зубные протезы можно будет получить только у тех изготовителей протезов, которые заключили с Больничной кассой соответствующий договор. В связи с изменениями компенсационной системы счета за протезы, которые были изготовлены в текущем году, можно будет предоставлять Больничной кассе только до 31 января 2018 года.

Если счета за зубные протезы будут присланы после 31 января, то за них больше нельзя будет получить компенсацию.

„Мы хотим простимулировать людей проверить свои данные и данные своих пожилых близких на момент того, все ли их счета за зубные протезы были представлены Больничной кассе”, — сказала руководитель отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

Благодаря изменениям, которые вступят в силу с начала нового года, теперь у всех договорных партнеров Больничной кассы по всей Эстонии для зубных протезов будет применяться одна и та же цена.

Теперь, при регистрации на визит к зубному врачу в 2018 году, обязательно нужно будет уточнять, есть ли у него договор с Больничной кассой и планирует ли он заключить договор, дающий его пациентам право на получение компенсации за зубные протезы. По возможности мы рекомендуем немного подождать с бронированием следующего визита, и сделать это в январе. Таким образом, посещая зубного врача, человек может уверен, что он сможет использовать компенсацию. В противном случае он должен будет полностью оплатить все расходы на протезы.

Фридеманн добавила: „Ни одна из сумм компенсации или неиспользованный остаток компенсации людей не пропадет. Если у человека в конце 2017 года остаток компенсации за зубные протезы составил, например, 120 евро, он сможет его использовать и дальше и в 2018 году, просто сделать это будет можно только у договорных партнеров Больничной кассы”.

Начиная с начала января 2018 года сумма компенсации будет рассчитываться сразу у зубного врача, непосредственно в момент оплаты счета. Это значит, что исчезнет необходимость ходатайствовать о компенсации задним числом, после оказания услуги, т.к. все расчеты теперь будут проходить напрямую между изготовителем протезов и Больничной кассы.

Сумма компенсации за зубные протезы теперь будет составлять 260 евро за три года. Компенсацию имеют право получить следующие категории застрахованных лиц — пенсионеры по инвалидности, пенсионеры по старости, люди с частичной или полной потерей трудоспособности, а также застрахованные лица в возрасте старше 63 лет.

Оставшаяся неиспользованной часть суммы компенсации не переносится на следующий трехгодичный период. Если застрахованный не помнит точно, сколько времени прошло с момента последнего изготовления протезов, мы рекомендуем до следующего посещения зубного врача уточнить данную информацию у изготовителя протезов или подать запрос об этом в Больничную кассу.

Данные о своей компенсации за зубные протезы можно проконтролировать и на государственном портале www.eesti.ee в рубрике "Информация о лечении и протезировании зубов". Также подписанный запрос можно прислать в Больничную кассу по почте, прислав электронное письмо или посетить одно из бюро обслуживания клиентов Больничной кассы www.haigekassa.ee/ru/kontakt.