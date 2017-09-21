Счастливчик выиграл в Bingo loto 382 340 евро

Вчера вечером был разыгран джекпот Bingo loto в размере 382 340,50 евро.

Счастливый билет был куплен в торговом центре Stockmann в Таллинне.

В последний раз крупный куш в Эстонии был сорван в начале июля, когда сначала один счастливчик выиграл 299 222 евро в Bingo loto, а затем через несколько дней другой — более 800 000 евро в Eurojackpot.

За первые восемь месяцев Eesti Loto выплатила государству в качестве налога на азартные игры около 7 млн евро. За тот же период в качестве выигрышей было выплачено 15,5 млн евро.