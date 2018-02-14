”Счастье одного — несчастье другого”. Финские и шведские доноры менее чем за год спасли семерых эстонцев

16-летний Эгерт — один из семи эстонских пациентов, которые могут жить полноценной жизнью благодаря тому, что Центр трансплантологии Клиники Тартуского университета присоединился к объединению центров трансплантологии скандинавских стран Scandiatransplant, пишет Eesti Päavaleht.

Эгерт был совершенно здоров до лета 2015 года, когда у него возникли нарушения сердечных ритмов.

В Эстонии с ее населением в 1,3 млн человек и менее полусотни доноров в год крайне сложно в нужное время отыскать необходимый орган, поэтому присоединение к Scandiatransplant (во входящих в организацию странах живет в общей сложности 28 млн человек )уже существенно исправило ситуацию.

”Сегодняшние результаты положительные”, — заявляет директор центра трансплантологии Вирге Палл и отмечает, что за пределами Эстонии органы были пересажены четверым пациентам из Эстонии. ”В трех случаях речь шла о пересадке сердца, которую в Эстонии не производят. Трансплантации происходили в Финляндии, и пациентами были два взрослых и один ребенок. В одном случае в Хельсинки двухлетнему эстонскому ребенку была пересажена почка. С такими маленькими у нас опыта нет, да и необходимость такая возникает крайне редко”, — говорит Палл.

Палл отмечает, что, согласно правилам, если орган высылается находящемуся в критическом состоянии пациенту, то принимающая страна обязана позже предоставить равноценный орган, что в случае с Эстонией может занять много времени.

”Я очень благодарна, хотя и не могу выразить эту благодарность родителям бывшего владельца сердца Эгерта. Счастье одного — несчастье другого. Но это и есть жизнь. Мы должны радоваться здесь и сейчас, любить и заботиться о своих близких и окружающих нас людях. Такие ситуации и опыт заставляют нас по-другому взглянуть на жизнь и переоценить ее”, — говорит мать Эгерта.