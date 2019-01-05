Сбор новогодних елок в Таллинне продлится до 19 января. Смотрите, в каких местах установлены контейнеры

В Ласнамяэ сбор елок проходит до 19 января в следующих местах: на пересечении улиц Маяка и Ласнамяэ; рядом с домами по адресу Паэ, 48а; Выру, 16; Викерлазе, 13/ Каху; Ляэнемере теэ, 8 и 19; Кивила, 34; Махтра, 9; в микрорайоне Катлери между школьным стадионом и магазином ”Гросси”; у магазина ”Консум” в Мустакиви; между магазинами ”Максима” и ”Гросси” на Юмера; на Калевипоя, 10, со стороны улицы Викерлазе. Елка должна быть без игрушек и упаковки, чтобы ее можно было сжечь. 20 января елки и огненные скульптуры будут зажжены на Паэвялья.

Места сбора праздничных елок в Хааберсти: в Какумяэ на первой парковке по улице Ряйме; Ыйсмяэ теэ, 110а; между Ярвеотса теэ, 15, и Палдиски мнт. 225; на скрещении улиц Пийбелехе и Кыргепинге; Астангу, 72. Елки будут вывозить до 31 января. Праздник костров состоится 9 февраля в 16:30 у пруда Ыйсмяэ.

Жители Мустамяэ могут принести елки до 15 января по следующим адресам: у въезда на парковку на Академия теэ, 30а; у стадиона за ”Кая”; на парковке магазина ”Максима” на Кийли, 16; между Мустамяэ, 187, и Вильде теэ, 79; между Вильде теэ, 92 и 96; за Таммсааре теэ, 74 и 99; между Сютисте теэ, 24 и 28; рядом с Сютисте теэ, 39; на парковке у Вильде теэ, 101; во дворе домов на Ретке теэ 26 и 28. Мустамяэский фестиваль света состоится 26 января, костер из елок зажгут в 17 часов на стадионе по адресу Вильде теэ, 120.

В Нымме елки будут собирать до 20 января: на задней парковке Ныммеского рынка; у социального дома на Пихлака, 12; б. Вабадузе, 207; Трумми, 28б; Валдеку, 158; рядом с баскетбольной площадкой на Ууэристи, 10; на Ильмаризе, 42, и Вийзи, 29.

В Кристийне с 8 по 19 января елки можно принести в контейнер за домом на Вялья, 8.