Сбор 100 000 генетических проб начнется 2 апреля

Начиная с сегодняшнего дня, 20 марта, все желающие стать генетическим донором могут заполнить и подписать на сайте www.geenidoonor.ee форму цифрового согласия.

Начиная с 2 апреля генетические пробы можно будет сдать в более крупных больницах и лабораториях SYNLAB по всей Эстонии. Сбор проб продлится до конца года или до того момента, как будет собрано 100 000 новых проб.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, инициированный при поддержке государства сбор генетических данных — важный шаг в направлении профилактической медицины, который изменит современное здравоохранение и в будущем позволит предлагать людям лучшее и своевременное лечение. ”Эстония должна поставить своей целью, чтобы в будущем генетические данные всех людей находились в Генном фонде и через него и в инфосистеме здоровья. Чтобы каждый раз, когда у человека какая-то проблема со здоровьем и он обращается к врачу, у врача были бы и генетические данные пациента, чтобы лечение было точнее”, — сказал министр.

По словам директора Института геномики Тартуского университета профессора Андреса Метспалу, сдать генетическую пробу — быстро, просто и бесплатно. В будущем из результатов извлекут пользу как генетический донор, так и здравоохранение Эстонии в целом. ”В Генном фонде мы уже начали сообщать о персональных оценках риска прежним генетическим донорам. Это хороший пример переноса науки в практическую медицину, и Эстония определенно является всемирным пионером в этой области”, — подчеркнул Метспалу.

”Проект сбора 100 000 генетических проб направлен в будущее и сегодня мы можем еще не предвидеть всех возможностей, которые он создаст в будущем”, — добавил научный директор Института развития здоровья Тоомас Вейдебаум. ”Эстония способна собирать генетические пробы, отделять от них информацию и развивать наши цифровые инфосистемы таким образом, чтобы в дальнейшем эту информацию можно было использовать в профилактике и точном лечении на личном уровне. Также это позволяет эстонским ученым участвовать в международной научной работе”.

Генетическим донором могут стать все жители Эстонии в возрасте от 18 лет, которые раньше не присоединились к Генному фонду и у кого есть эстонский личный код. Свое согласие на участие в проекте можно дать цифровой подписью при помощи ID-карты или Mobiil-ID в среде www.geenidoonor.ee начиная с 20 марта 2018. Анализ крови можно сдать в крупных больницах и пунктах приема крови SYNLAB по всей Эстонии начиная с 2 апреля 2018.

Точные места забора крови и их время работы доступны на сайте www.geenidoonor.ee, список дополняется в текущем режиме. Сбор проб происходит в Северо-эстонской региональной больнице, Клинике Тартуского университета, Западно-Таллиннской центральной больнице, Восточно-Таллиннской центральной больнице и в пунктах забора крови SYNLAB по всей Эстонии. В крупных больницах проще всего стать генетическим донором, сдав дополнительную пробу крови в ходе сдачи других анализов крови. Не нужно предварительно бронировать время. Вся процедура занимает несколько минут и бесплатна для генетического донора.

В конце прошлого года правительство приняло решение придать толчок развитию персональной медицины в Эстонии и выделило на 2018 г. 5 миллионов евро на совместный генетический проект Эстонского генного фонда Тартуского университета, Института развития здоровья и министерства социальных дел.

В рамках проекта собираются генетические пробы 100 000 людей и на их основе составляются индивидуальные генетические карты для дальнейшей связи генетических данных с инфосистемой здоровья, чтобы при оценке рисков здоровья пациента врач также мог бы считаться с персональной генетической информацией.

Сбор генетических проб, классификацию по генотипам и первичный анализ проводит Генный фонд Тартуского университета, где сейчас хранятся генетические пробы более чем 52 000 эстоноземельцев. Также Тартуский университет внесет вклад в создание системы обратной связи для генетических доноров и в обучение работников сферы здравоохранения для предоставления обратной связи пациентам на основе генетических данных.

Проект координирует Институт развития здоровья, в чьи задачи входит разработка и внедрение постепенных процедур и принципов для результативного использования результатов научных исследований в повседневной медицине.

Проект претворяется в жизнь на основе закона об исследовании генов человека.