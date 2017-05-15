Сбой в системах Больничной кассы: дигитальные рецепты и больничные были недоступны

Работа центра рецептов и страхового регистра Больничной кассы сегодня около полудня была нарушена, из-за чего были недоступны, например, дигитальные рецепты.

Также невозможно было отправлять больничные и проверять действие медицинской страховки. Истории болезни пациентов врачи по-прежнему могли смотреть, это не связано системами, в которых произошел сбой.

Пресс-секретарь Больничной кассы Лийз Хинсберг указала, что при необходимости врачи по-прежнему могут выписывать (и аптекари принимать) и бумажные рецепты.

Проблемы в системе возникли примерно около 11 часов и были решены после полудня. Насколько известно, причиной неполадок стал кратковременный сбой подачи электричества, после которого включение систем заняло больше времени, чем планировалось.