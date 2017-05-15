15.05.2017, 13:40

Сбой в системах Больничной кассы: чтение дигитальных рецептов и больничных нарушено

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rus.delfi.ee
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Pressikonverents Haigekassas
Foto: Andres Putting

Работа электронной среды рецептов и страхового регистра Больничной кассы нарушено, в связи с чем, например, недоступны дигитальные рецепты.

Кроме того, на данный момент невозможно посмотреть данные о больничных листах и проверить действие медицинской страховки. Просмотра истории болезней неполадки не затронули.

Пресс-секретарь Больничной кассы Лийз Хинсберг сказала, что при необходимости врачи по-прежнему могут выписывать ( а аптекари принимать) рецепты на бумаге.

Проблемы возникли около 11 часов. Когда они будут устранены и каковы причины их возникновения, неизвестно.

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