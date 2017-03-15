Сбивший насмерть 14-летнюю девочку водитель: кто он и куда постоянно ”бежит”?

Сбивший насмерть 14-летнюю девочку Андрус Ярвик должен был в понедельник на пять месяцев отправиться в тюрьму, но попросил у суда отсрочки. Бежит. Так же, как пять месяцев тому назад сбежал с места тяжелой аварии, пишет Eesti Ekspress.

Тыстамаа. 26 июля 2014 года, 23.27. Бизнесмен и отец двоих детей 38-летний Андрус Ярвик прибавляет на своем внедорожнике газу. Он только что сбил 14-летнюю Ханну-Мари, которая в сопровождении бабушки ехала на велосипеде домой. Девочка, в белом платье, падает сначала на капот машины, потом на лобовое стекло. Стекло трескается, на нем видна кровь, но это водителя не останавливает. Он не выходит, не вызывает скорую и даже не останавливается. Вместо этого мужчина продолжает ”вилять” по узкой проселочной дороге, время от времени теряя контроль над управлением и съезжая с нее. В итоге у автомобиля повреждается топливный бак, а примерно через два километра заканчивается бензин. Ярвик убегает в лес. Он целый вечер провел на празднике подле Кастна и он пьян.

Проблемы с законом и в долгах как в шелках

Начиная с 2002 года Ярвик попадал в орбиту внимания правоохранительных органов двадцать раз. В отношении него было возбуждено 12 дел о проступке и одно уголовное. Плюс более мелкие передряги: ”отдых” в вытрезвителе, странное поведение на дорогах и прочее.

Однажды Ярвик уже сбегал с места аварии. Всего за пять месяцев до трагического ДТП в Тыстамаа, в феврале 2014-го, в Харку он не пропустил имевший преимущество Opel, в результате чего водитель последнего получил травмы. Мужчина вышел из автомобиля и хотел подойти к Ярвику, но тот послал его подальше и уехал. Наказания за этот поступок Ярвик не получил, так как дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

Девять раз Ярвик получал штрафы за превышение скоростного режима, причем в шести случаях скорость была превышена более чем на 20 км/ч. Один раз нарушителя даже лишили на год права на управление моторно-транспортным средством, однако он продолжал ездить. Попадался — получал штраф.

В одну из летних ночей 2005 года Ярвик устраивает в одном из общественных мест в Пярну дебош, кричит и обзывает присутствующих. На место вызывают полицию. Полчаса спустя у него возникает конфликт с таксистом, и полиция отвозит дебошира в вытрезвитель, где он угрожает избить и сжечь работающего там младшего констебля. Через день Ярвик вновь попадает в вытрезвитель и вновь сыпет угрозами. По факту случившегося полиция возбуждает уголовное дело, и Пярнуский уездный суд назначает мужчине денежный штраф в размере 319 евро. В другой раз он и вовсе отделывается легким испугом.

В большинстве своем ”казусы Ярвика” ограничивались внесудебным или упрощенным производством либо денежным взысканием.

С начала 2014 года владелец ”фирмы одного работника” Kiilkarjak Андрус Ярвик занимается лесозаготовками в Тыстамаа. В Пярнуском порту ударными темпами идет погрузка, а телефон бизнесмена разрывается от смс-напоминаний: он должен Alexela, Tele2, If Kindlustus, Creditreform, а также многим своим клиентам.

Сильная защита

В тот трагической вечер в 23.29 Ярвик набирает номер своей спутницы жизни, которая работает адвокатом в известном бюро, и говорит, что ”сбили человека”. Женщина в свою очередь сообщает об этом в Центр тревоги, специалист которого просит, чтобы Ярвик позвонил им сам, чтобы можно было определить его местонахождение. Мужчина этого не делает.

В ту ночь его сожительница не спит, обзванивает знакомых и остается на связи с его матерью. В 07:05 утра она звонит своей подруге, присяжному адвокату Кристине Леэль, дочери одного из самых известных в Эстонии адвокатов по уголовным делам Кюллике Намм, а чуть позже отправляется в Тыстамаа и примерно в 15 км от места аварии находит Ярвика.

К тому времени виновника аварии уже ищет полиция и добровольцы. Ярвик садится в машину и выпивает литр кока-колы. Минут через десять пара замечает полицейский автомобиль и дает о себе знать. Алкометр показывает 0,08 мг/л алкоголя. Сделанный в 13:30, то есть спустя 13 часов после аварии, в Пярнуской больнице тест в крови Ярвика алкоголя и вовсе не находит.

На следующее утро полиция допрашивает подозреваемого в присутствии адвоката Кюллике Намм. Мужчина сообщает, что ничего не помнит ни об аварии, ни о празднике, и утверждает, что алкоголя не употреблял. Причину, по которой он якобы ничего не помнит, назвать не может. ”Помню начиная с того момента, как мы встретились с полицейскими возле дороги”, — сказал он.

Свидетели же — участники того злополучного праздника — утверждают, что Ярвик алкоголь употреблял:

”Он купил сразу два пива: одно себе, другое — мне. Андрус был пьян, как и большинство присутствующих”.

”Он приехал туда уже пьяным. Глаза блестели, движения и разговоры были как у пьяного человека. С ним было неудобно танцевать, так как у него отсутствовала координация”.

”В конце он совсем напился и шатался”.

”Поскольку я раньше с ним общался, то сразу понял, что он очень пьян. Я еще сказал подруге, что Андрус настолько пьян, что непонятно, как они с собакой доберутся до дома”.

Прокурор заказал экспертизу, которая на основании показаний алкометра, рассказов свидетелей и всасываемости алкоголя заключила, что на момент совершения аварии в крови мужчины содержалось 1,56–3,90 этанола, то есть в среднем 1,95 мг/г (тяжелая степень опьянения начинается с отметки в 2,5 мг/г).

Девочка нарушила ПДД?

Через год после смерти Ханны-Мари адвокат Ярвика Кюллике Намм выступила с предложением о закрытии дела, поскольку, по ее мнению, погибшая девочка и ее бабушка нарушили правила дорожного движения. Защита указала на то, что на девочке не было ни жилета безопасности, ни шлема, ни светоотражателя (хотя последний был найден недалеко от велосипеда на месте происшествия), поэтому девочку было невозможно заметить. Мать погибшей в свою очередь наняла не менее известного адвоката Ааду Луберга, и в феврале в результате договорного производства дело было закрыто. Стороны договорились о том, что Андрус Ярвик совершил аварию по неосторожности и должен выплатить матери потерпевшей 22 000 евро, а также отправиться на пять месяцев за решетку.

Ярвик должен был начать отбывать наказание 13 марта, однако ходатайствовал об отсрочке по семейным обстоятельствам. Суд пошел ему навстречу. Теперь тюрьма ожидает его прибытия 27 марта.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, на данный момент идет рассмотрение поправки к закону, которая в случаях, повлекших за собой тяжкие последствия, позволит приравнивать оставление места происшествия к совершению преступления, а также призвать водителя к уголовной ответственности за употребление после аварии алкоголя, наркотических или психотропных веществ. ”Это в случае, если речь идет о ДТП с тяжкими последствиями, то есть, если кто-то серьезно пострадал или погиб”, — отметил Рейнсалу.