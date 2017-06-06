Сависаар: я еще надолго останусь в политике

Обвиняемый в коррупции экс-председатель Центристской партии и мэр Таллинна Эдгар Сависаар прокомментировал решение экспертной комиссии, согласно которой состояние здоровья позволяет ему участвовать в судебном процессе, отметив, что он еще надолго останется в политике, передает rus.err.ee.

"Четыре эксперта (три паталогоанатома — Илона Дриккит, Марика Вяли и Хелди Казе, и один кардиолог — Маргус Вийгимаа) решили, что я достаточно здоровый человек. Практически здоровый мужчина! Мне осталось только спросить у экспертов, продержусь ли я в политике и как долго? Исходя из критериев экспертов, я останусь в политике еще надолго", — написал Сависаар в понедельник вечером в соцсети Facebook.

По его словам, судебный процесс только в первой инстанции продлится более двух лет.

"Я знаю, что решения эстонских судов в 98% случаев выносятся в пользу прокуратуры. Но Каур Кендер доказал, что можно попасть и в (остальные) 2%. Это дает мне надежду", — добавил Сависаар, поставив в публикации точку энергичным "иду на фронт!".