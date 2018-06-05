05.06.2018, 10:23

Сависаар вновь не пришел на суд, заседание продолжается без него

 (7)
rus.delfi.ee
EST 2
Uisuliit
Edgar SavisaarFoto: Jaanus Lensment

Сегодня должен был продолжиться судебный процесс над Эдгаром Сависааром, однако он не снова не пришел в суд.

Как пояснил присяжный адвокат Оливер Няэс, его подзащитный находится в больнице.

Суд обсуждает новую экспертизу состояния здоровья обвиняемого в коррупции бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара.

Защитник Сависаара, присяжный адвокат Оливер Няэс обратился к судье с ходатайством о прекращении производства в отношении своего клиента. По словам адвоката, вызванный судебным разбирательством стресс может привести к смерти Сависаара, сообщает rus.err.ee со ссылкой портал новостей вещания ERR.ee.

Ведущий прокурор Стевен-Христо Эвестус отметил, что шесть экспертов пришли к выводу, что Сависаар может принять участие в судебном разбирательстве. По его словам, из-за того, что сейчас политик находится в больнице, следует найти новое время для проведения судебных слушаний.

Суду 5 июня предстоит оценить экспертизу состояния здоровья бывшего лидера центристов и принять решение о дальнейшей организации процесса.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ЧП в таллиннском торговом центре Stockmann: сбитая с ног дверьми лифта россиянка оказалась с переломами в больнице

05.06.2018
Лифты и эскалаторы — неотъемлемая часть любого торгового центра или офисного здания. Тысячи людей ежедневно пользуются этими удобными способами передвижения, полагая, что они совершенно безопасны. Недавний случай в столичном торговом центре Stockmann доказал обратное. Что делать, если вы пострадали в общественном месте, и с кого требовать возмещения ущерба — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее

Пациент официально трудоустроен, но медстрахования не имеет. Больницам все чаще приходится сталкиваться с сознательным налоговым мошенничеством

05.06.2018
В больницы все чаще попадают пациенты, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, но на месте выясняется, что у них нет страховки при наличии официального рабочего места. В итоге их лечение приходится оплачивать с денег других честных налогоплательщиков, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Путин похвастался, что переплюнул Навального на выборах в Москве и ответил на вопрос, царь ли он

05.06.2018
Президент РФ Владимир Путин перед визитом в Австрию побеседовал с журналистом местного телеканала ORF Армином Вольфом, причем значительная часть интервью оказалась посвящена главному российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Говоря о нем, глава государства вспомнил уже опробованное сравнение политика с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а также похвалился своими результатами на президентских выборах в Москве, где он обошел показатели Навального пятилетней давности.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
111,20 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
175,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106302001
151,20 €
90,72 €

Elisa отказалась завершить договор дементной матери клиента: ”А вдруг вы украли эту ID-карту?”

05.06.2018
Клиентка хотела завершить контракт своей больной деменцией матери с Elisa, но в службе обслуживания клиентов сказали, что расторгнуть договор нельзя без доверенности. В качестве одной из причин было сказано, что он мог просто украсть ID-карту женщины и теперь выдает ее за свою больную мать.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Язык до Киева и после: Заметки туриста, часть 1

05.06.2018
Можно залечь на дно в Брюгге, но можно сделать нечто совсем странное — умотать в Киев. По крайней мере так реагируют на мой выбор летнего маршрута осторожные родственники и друзья. Реальность и мифы, здравый расчет и коллекция страхов — все перемешалось в мудрых любимых головах, которые упорно сопротивляются той болезни, которую острословы уже успели окрестить как "Украина головного мозга".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


CОВЕТ ДИЗАЙНЕРА │ Как подготовить «бабушкину» квартиру к сдаче в аренду

04.06.2018
Основная ценность недвижимости — это, конечно, расположение. Но планировка, убранство и свежесть помещений тоже влияют на результат. Даем простые подсказки, как освежить интерьер, поднять спрос и стоимость и при этом следующие пару лет не отбивать вложения.
Подробнее