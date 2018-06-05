05.06.2018, 10:23

Сависаар вновь не пришел на суд, заседание продолжается без него

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rus.delfi.ee
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Edgar SavisaarFoto: Jaanus Lensment

Сегодня должен был продолжиться судебный процесс над Эдгаром Сависааром, однако он не снова не пришел в суд.

Как пояснил присяжный адвокат Оливер Няэс, его подзащитный находится в больнице.

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