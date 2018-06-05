Сависаар вновь не пришел на суд, заседание продолжается без него

Сегодня должен был продолжиться судебный процесс над Эдгаром Сависааром, однако он не снова не пришел в суд.
Как пояснил присяжный адвокат Оливер Няэс, его подзащитный находится в больнице.
Сегодня должен был продолжиться судебный процесс над Эдгаром Сависааром, однако он не снова не пришел в суд.
Как пояснил присяжный адвокат Оливер Няэс, его подзащитный находится в больнице.
Süsteemianalüütik-arendaja
UNICREDIT (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 11.06.2018
E-teenuste ja innovatsiooni asekantsler
SOTSIAALMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 11.06.2018
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