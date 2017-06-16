Сависаар в палате интенсивной терапии: говорить, что я устроил цирк, очень глупо

Õhtuleht удалось сделать с доставленным в среду на скорой из зала суда в больницу Эдгаром Сависааром интервью в палате интенсивной терапии, в котором подключенный к кардиомонитору подсудимый отмечает, что многие люди хотят его смерти.

"Ты действительно думаешь, что я не понимаю, чем я рисковал бы, если бы не принял лекарства?" — отвечает Сависааар вопросом на вопрос интервьюировавшей его Катрин Луст, когда та описывает спекуляции, будто Сависаар в среду нарочно не принял лекарства.

"Ну конечно они хотели бы, чтобы я пошел на согласительное производство, но это означало бы, что я признаю вину, и этого я не сделаю", — говорит Сависаар Луст и добавляет, что Виллу Рейльян идет на согласительное производство, потому что если его признают виновным, он отправится в тюрьму. "Ведь они, конечно, хотят измотать меня".

По словам Сависаара, врачи хотят подержать его в больнице по меньшей мере неделю, хотя он сам очень хотел бы домой к собакам — кроме навещавших Сависаара в больнице Оудекки Лооне и Ольги Ивановой, только они преданы Сависаару, например, дочь даже не позвонила ему.

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