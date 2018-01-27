27.01.2018, 17:30

Сависаар: у меня шесть неизлечимых болезней, теперь добавилась еще и седьмая — церебральный инфаркт

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rus.delfi.ee
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Savisaar viiakse haiglasse
Savisaar viiakse haiglasseFoto: Anna Põld

Находящийся на лечении в больнице в Йыгева экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар дал интервью изданию Vooremaa, в котором рассказал о своих проблемах со здоровьем и политике.

"Если доктор Яан Эха когда-то сказал, что у меня шесть неизлечимых болезней, то теперь добавилась еще и седьмая — церебральный инфаркт, который находится в левом полушарии мозга. Сердце совсем слабое, не говоря уже о ногах", — рассказал Сависаар изданию.

Он также высказался насчет того, как, по его мнению, у Центристской партии обстоят дела в правительстве. Сависаар считает, что центристы не находятся у власти, а власть сосредоточена в руках у IRL.

В апреле врач Сависаара Яан Эха опубликовал оценку здоровья политика. По его словам, у Сависаара шесть болезней, которые на данный момент медицина не способна вылечить: атеросклеротическое поражение сосудов, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, гипертония, диабет, ампутированная нога.

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